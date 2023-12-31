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Законодательство РК

Почти 3,5 тысячи человек застряли в непогоду на дорогах Карагандинской области

дорога, люди Фото: ДЧС Карагандинской области
По состоянию на 7:00 31 декабря из-за непогоды на дорогах Карагандинской области стоит 1359 транспортных средств. Скопилось 3459 человек, из них 129 детей, сообщает Zakon.kz.

По данным МВД РК, только на трассе Алматы – Екатеринбург скопилось 1150 авто, где более трех тысяч человек, из них свыше ста детей.

Ночью с автодороги Ботакара – Баянаул, Ботакара – Каркаралинск эвакуировали 110 человек, из них 7 детей.


"Организовано размещение в теплых помещениях и горячее питание. Полиция продолжает работу по спасению людей из снежных заторов", – пишет МВД.

Всего за двое суток полицейские сопроводили до ближайших населенных пунктов около 17 тысяч транспортных средств.

Жителей и гостей Карагандинской области просят обращать внимание на SMS-оповещения о погодных условиях и ограничениях движения авто, воздержаться от дальних поездок и не выезжать за пределы населенных пунктов.

10 рейсов, запланированных на 31 декабря, отменили в аэропорту Астаны.

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