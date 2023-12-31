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Главный полицейский Алматы обратился к горожанам

полиция перешла на усиленный режим работы Фото: Zakon.kz
Начальник ДП Алматы Арыстангани Заппаров провел на площади Астана развод комплексных сил полиции. Охранять правопорядок в городе в новогоднюю ночь вышли более 3 тыс. полицейских, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в пресс-службе департамента, полиция мегаполиса переведена на усиленный вариант несения службы.

"Вы знаете, что главная задача казахстанской полиции – обеспечение законности, общественного порядка, безопасности граждан, а также установление доверительных отношений с обществом. Сотрудник полиции – гарант государственной безопасности и всегда на страже покоя граждан. Каждый из Вас вносит неоценимый вклад в правопорядок в городе и борьбу с преступностью. Мы гордимся нашими коллегами, с честью выполняющими свой долг перед Родиной", – отметил в своем выступлении Арыстангани Заппаров.

Увеличено количество патрульных нарядов, уплотнены маршруты несения службы, привлечены к пешему патрулированию 300 военнослужащих Национальной гвардии.

На особом контроле – места массового скопления граждан и локации поведения культурно-зрелищных мероприятий.

"Уважаемые коллеги! От имени руководства Департамента полиции Алматы и от себя лично поздравляю вас с наступающим 2024 годом! Желаю, чтобы этот год ознаменовался миром, добром, достатком и счастьем! Искренне желаю вам и вашим близким крепкого здоровья и долголетия! Успехов вам в работе на благо нашей Родины!" Арыстангани Заппаров

Ранее сообщалось, что пожарные и спасатели в Акмолинской области перешли на усиленный режим работы.

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