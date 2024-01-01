В новогоднюю ночь в Казахстане родился 191 малыш

В новогоднюю ночь в родильных домах республики родился 191 малыш, из них 101 мальчик и 90 девочек, сообщает Zakon.kz.

Самое большое количество новорожденных, родившихся в праздничную ночь, зарегистрировано в Туркестанской области – 38, на втором месте – Шымкент, где родились 23 малыша, и в Алматы 22 семьи отметили пополнение.



В столице республики в новогоднюю ночь появились на свет 10 малышей.

Полицейские Алматинской области помогли семье доехать до роддома в канун Нового года. Мужчина вез свою жену из города Есик в Алматинской области до роддома №3 в Алматы. Расстояние составляет около 70 км.