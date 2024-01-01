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Полицейские Алматинской области помогли семье доехать до роддома в канун Нового года

полицейская машина Фото: скриншот видео
Полицейские сопроводили до роддома автомобиль с беременной женщиной, у которой начались схватки, сообщает Zakon.kz.

Мужчина вез свою жену из города Есик в Алматинской области до роддома №3 в Алматы. Расстояние составляет около 70 км.

Семейная пара столкнулась с неожиданными сложностями на пути к роддому, и будущий папа обратился за помощью к полицейским. Они предоставили безопасное сопровождение.

Будущие родители благополучно и вовремя добрались до роддома и, по их словам, навсегда запомнили этот светлый момент в их жизни перед встречей Нового года.

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