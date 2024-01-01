Снег, сильный ветер и туман ожидаются в Казахстане

Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали корреспонденту Zakon.kz, какой будет погода во вторник, 2 января 2024 года.

Согласно прогнозу, по-прежнему по всей территории республики под влиянием Атлантического циклона и связанных с ним атмосферных фронтов сохраняется неустойчивый характер погоды.

"Ожидаются осадки (преимущественно снег), на западе – снег. Лишь на юге, юго-западе, юго-востоке страны – без осадков. По Казахстану прогнозируются туман, гололед, порывистый ветер с метелью", – говорится в сообщении.

Также синоптики рассказали, что на западе, севере, в центре Абайской, на юго-западе, в горных районах Жамбылской, утром и днем на севере, востоке Акмолинской области временами ожидается очень сильный ветер 30 м/с и более.

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Ранее сообщалось, что в первый день 2024 года синоптики прогнозируют повышенное содержание вредных примесей в воздухе над двумя южными мегаполисами Казахстана. Подробности по ссылке.