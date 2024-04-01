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Возможны подтопления: осадки, гололед и сильный ветер ожидаются в Казахстане 2 апреля

Возможны подтопления: осадки, гололед и сильный ветер ожидаются в Казахстане 2 апреля, фото - Новости Zakon.kz от 01.04.2024 18:43 Фото: unsplash
Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали корреспонденту Zakon.kz, какой будет погода по стране во вторник, 2 апреля 2024 года.

По их данным, большая часть Казахстана будет находиться под влиянием антициклона, в связи с чем ожидается погода без осадков.

"Лишь в северных, северо-восточных регионах ожидаются осадки (дождь и снег), в южных регионах пройдет дождь с грозой. По Казахстану ожидаются туман, на севере, северо-востоке – гололед, на севере, юге, востоке – усилится ветер".РГП "Казгидромет"

Вместе с тем синоптики рассказали о погоде в столице и двух крупнейших мегаполисах страны:

  • в Астане – переменная облачность, временами – небольшие осадки (дождь, снег), ночью и утром – туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью 3-8, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью около 0°С, днем +4+6°С;
  • в Алматы – переменная облачность, без осадков, ночью и утром временами – слабый туман. Ветер северо-восточный, восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +12+14°С;
  • в Шымкенте – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на юго- западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4+6°С, днем +18+20°С.
"В ближайшие сутки на реках юга и юго-востока республики будут наблюдаться колебания водности. На реках востока и равнин в связи дальнейшим повышением температуры воздуха и прогнозом осадков ожидается интенсивное снеготаяние, формирование талого стока, ослабление ледовых явлений и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления".РГП "Казгидромет"

Ранее казахстанские синоптики рассказали, какой будет погода во второй месяц весны. Согласно климатическим сведениям, апрель – время решительного наступления весны на всей территории Казахстана. Подробности по ссылке.

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