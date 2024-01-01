Повышенное загрязнение воздуха ожидается в двух мегаполисах страны

В первый день года синоптики прогнозируют повышенное содержание вредных примесей в воздухе над двумя южными мегаполисами Казахстана, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Казгидромет.

Специалисты обещают в понедельник, 1 января, неблагоприятные метеорологические условия в Алматы и Шымкенте.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения;

детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;

ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Накануне специалисты-синоптики предупредили о штормовой опасности жителей Астаны и 14 регионов страны. На больше части Казахстана в первый день 2024 года ожидаются метель, гололед, осадки и туман.