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В одном из районов Алматы построен Г-образный тротуар

В одном из районов Алматы построен Г-образный тротуар Фото: пресс-служба акимата Алматы
В 2023 году в рамках программы "Бюджет народного участия" вдоль реки Қарғалы от пр. Абая до школы №208 построили Г-образный тротуар протяженностью 360 метров и шириной 2,5 метра, сообщает Zakon.kz.

Также было установлено 34 опоры освещения.

По данным пресс-службы городского акимата за 4 января 2024 года, предложение на строительство тротуара было озвучено родителями в 2023 году на встрече акима Ерболата Досаева с населением района.

Стоит отметить, что школа находится между проспектом Абая и ул. Илтипат. Для того, чтобы дойти до школы, ученикам приходилось обходить весь частный сектор.

В ведомстве уточнили, что в ноябре 2022 года в Наурызбайском районе была введена в эксплуатацию школа №208 на 1500 ученических мест.

Ранее стало известно, что в Алатауском районе города появилась новая зона отдыха. Эта территория для досуга и активного отдыха находится в мкр. Карасу.

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