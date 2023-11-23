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В Алматы вдоль ВОАД сделали тротуар

В Алматы вдоль ВОАД сделали тротуар Фото: пресс-служба акимата Алматы
23 ноября 2023 года в акимате Алматы сообщили Zakon.kz, что вдоль Восточной объездной автомобильной дороги (ВОАД) в Медеуском районе города от автозаправочной станции до остановочного комплекса обустроили тротуар протяженностью 190 метров.

По данным ведомства, ранее тротуар отсутствовал, пешеходы двигались по обочине.

"Хожу этой дорогой, работаю здесь недалеко. Раньше ходили по обочине дороги, боялись попасть под машину. При дождливой погоде скользко было. Неудобно было всем. Сейчас хорошо стало, всем удобно".Житель Алматы Смағұл Маусымбаев

Проект реализован по программе "Бюджет народного участия" аппаратом акима Медеуского района.

тротуар

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Всего в районе по этой программе реализуется 44 проекта. На сегодня работы завершены по 34, оставшиеся будут завершены до конца ноября этого года.

22 ноября 2023 года в пресс-службе полиции Алматы заявили о ликвидации стихийной парковки у автовокзала "Саяхат".

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