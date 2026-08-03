Улицу Панфилова в Алматы продлят до вокзала Алматы-2

В Алматы обновляют участок улицы Панфилова от пр. Жибек жолы до пр. Райымбека. Проект реализуется в рамках программы "Бюджет народного участия" с мая 2026 года, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе акимата Алмалинского района уточнили, что территория площадью 1,7 га станет продолжением пешеходного маршрута в историческом центре города и обеспечит более комфортный путь к железнодорожному вокзалу Алматы-2.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

К примеру, основной акцент сделан на озеленении.

Так, на площади 1 га сохранят существующие деревья, засеют 10 тыс. кв. м газона и высадят 18 тыс. многолетних кустарников вдоль проезжей части. Для ухода за зелеными насаждениями предусмотрены системы автоматического и капельного полива.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Кроме того, отмечено, что пешеходную инфраструктуру обновят на площади 0,7 га. На участке уложат 6 325 кв. м брусчатки и 750 кв. м асфальтового покрытия, установят 20 урн и 106 новых опор освещения. Для их подключения прокладывается 2,1 км кабельных линий.

Улица Панфилова в Алматы – это главная и самая популярная пешеходная зона в историческом центре города. Свою известность в качестве "алматинского Бродвея" она получила после масштабной реконструкции в сентябре 2017 года, когда ее центральный участок закрыли для автомобилей и превратили в уютный променад.

31 июля 2026 года в пресс-службе городского акимата рассказывали, что построят на месте бывшего трамвайного депо. Там планируется создание креативного кластера общей площадью порядка 32 000 квадратных метров.