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ИИ будет помогать казахстанцам искать работу

ИИ будет помогать казахстанцам искать работу Фото: pexels
На портале Электронной биржи труда (ЭТБ) запустили модель искусственного интеллекта для рекомендаций по вакансиям и резюме, сообщает Zakon.kz.

Она позволяет подбирать рекомендации по вакансиям и резюме для соискателей и работодателей.

Внедренная модель ИИ обучена на данных информационных систем Министерства труда и социальной защиты населения. При разработке данной рекомендационной системы применена передовая архитектура, аналогичная системе поиска и рекомендаций LinkedIn Recruiter. 

"Основой функционала ИИ являются модели обработки естественного языка, что позволяет ей эффективно анализировать содержание резюме и вакансий. Данный механизм обеспечивает работодателям быстрый и точный поиск подходящих кандидатов для приема на работу и формирования кадрового резерва, а соискателям – возможность более быстрого поиска подходящих вакансий и перспектив для продолжения карьеры", – рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения. 

Как отметили в ведомстве, модель ИИ позволяет анализировать содержание резюме, на основе которого рекомендуют наиболее подходящие варианты вакансий и продолжения карьеры с учетом различных параметров, таких как ожидаемый уровень заработной платы, регион проживания, возможности переезда, навыки и т.д. Это обеспечивает более точные и персонализированные рекомендации как для работодателей, так и для соискателей.

Ранее стало известно, что искусственный интеллект хотят использовать в борьбе с наркобизнесом в Казахстане. 

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