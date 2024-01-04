ИИ будет помогать казахстанцам искать работу

На портале Электронной биржи труда (ЭТБ) запустили модель искусственного интеллекта для рекомендаций по вакансиям и резюме, сообщает Zakon.kz.

Она позволяет подбирать рекомендации по вакансиям и резюме для соискателей и работодателей.

Внедренная модель ИИ обучена на данных информационных систем Министерства труда и социальной защиты населения. При разработке данной рекомендационной системы применена передовая архитектура, аналогичная системе поиска и рекомендаций LinkedIn Recruiter.

"Основой функционала ИИ являются модели обработки естественного языка, что позволяет ей эффективно анализировать содержание резюме и вакансий. Данный механизм обеспечивает работодателям быстрый и точный поиск подходящих кандидатов для приема на работу и формирования кадрового резерва, а соискателям – возможность более быстрого поиска подходящих вакансий и перспектив для продолжения карьеры", – рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Как отметили в ведомстве, модель ИИ позволяет анализировать содержание резюме, на основе которого рекомендуют наиболее подходящие варианты вакансий и продолжения карьеры с учетом различных параметров, таких как ожидаемый уровень заработной платы, регион проживания, возможности переезда, навыки и т.д. Это обеспечивает более точные и персонализированные рекомендации как для работодателей, так и для соискателей.

Ранее стало известно, что искусственный интеллект хотят использовать в борьбе с наркобизнесом в Казахстане.