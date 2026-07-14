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Общество

В Минтруда сообщили приятную новость для тех, кто ищет работу

Центр занятости населения, поиск работы, работа, трудоустройство, вакансия, вакансии, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2026 13:53 Фото: gov.kz
В Казахстане на Электронной бирже труда (ЭБТ) Enbek.kz запустили новый сервис с искусственным интеллектом (ИИ), который поможет безработным гражданам найти работу, сообщает Zakon.kz.

Приятной новостью 14 июля 2026 года поделились в Министерстве труда и социальной защиты (МТСЗН) РК:

"На портале Enbek.kz запущен новый сервис – Цифровая служба занятости. С помощью технологий искусственного интеллекта сервис помогает подобрать работу с учетом ваших знаний, опыта, навыков и карьерных интересов".

Также сообщается, что карьерный профиль поможет определить направления профессионального развития, подготовиться к собеседованию и отслеживать свой прогресс на пути к трудоустройству.

В настоящее время, как уточнили в Минтруда, сервис работает в Павлодарской области.

"В ближайшее время он будет запущен и в Мангистауской области, а затем станет доступен жителям всех регионов Казахстана", – заверили в пресс-службе ведомства.

14 мая 2026 года вице-министр труда и социальной защиты населения Ербол Туякбаев рассказал о возможном влиянии массового внедрения искусственного интеллекта на казахстанский рынок труда. По его словам, из-за ИИ профессии могут сменить до 400 тыс. казахстанцев.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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