В Минтруда сообщили приятную новость для тех, кто ищет работу

В Казахстане на Электронной бирже труда (ЭБТ) Enbek.kz запустили новый сервис с искусственным интеллектом (ИИ), который поможет безработным гражданам найти работу, сообщает Zakon.kz.

Приятной новостью 14 июля 2026 года поделились в Министерстве труда и социальной защиты (МТСЗН) РК:

"На портале Enbek.kz запущен новый сервис – Цифровая служба занятости. С помощью технологий искусственного интеллекта сервис помогает подобрать работу с учетом ваших знаний, опыта, навыков и карьерных интересов".

Также сообщается, что карьерный профиль поможет определить направления профессионального развития, подготовиться к собеседованию и отслеживать свой прогресс на пути к трудоустройству.

В настоящее время, как уточнили в Минтруда, сервис работает в Павлодарской области.

"В ближайшее время он будет запущен и в Мангистауской области, а затем станет доступен жителям всех регионов Казахстана", – заверили в пресс-службе ведомства.

14 мая 2026 года вице-министр труда и социальной защиты населения Ербол Туякбаев рассказал о возможном влиянии массового внедрения искусственного интеллекта на казахстанский рынок труда. По его словам, из-за ИИ профессии могут сменить до 400 тыс. казахстанцев.