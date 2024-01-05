МВД раскрыло новые детали по уголовным делам главы фонда "НеМолчи" Дины Тансари

В конце прошлого года основательницу фонда "НеМолчи" Дину Тансари (Динару Смаилову) официально объявили в розыск. Почему, сколько уголовных дел и по каким статьям они заведены, рассказали корреспонденту Zakon.kz в Министерстве внутренних дел Казахстана.

В ведомстве уточнили, что в отношении руководителя фонда "НеМолчи" расследуют шесть уголовных дел, два из которых – по фактам мошенничества.

"27 декабря 2023 года с учетом добытых доказательств органом следствия деяниям Смаиловой заочно предъявлено обвинение, и она объявлена в розыск с избранием меры пресечения "содержание под стражей". Основанием для этого послужило то, что Смаилова еще в 2021 году после возбуждения первого уголовного дела Департаментом полиции Алматы по фактам распространения заведомо ложной информации скрылась за пределами Республики Казахстан и на момент объявления в розыск точное местонахождение ее не было установлено", – говорится в ответе МВД РК на официальный запрос Zakon.kz.

В МВД подчеркнули, что данные процессуальные решения в установленном порядке согласованы с органами прокуратуры.

Также в ведомстве рассказали, все ли уголовные дела в отношении руководителя фонда "НеМолчи" заведены на основе поступивших заявлений, и имеют ли право органы следствия заводить дела без заявлений от потерпевшей (другой) стороны.

"Сейчас Смаилова, ссылаясь на то, что по делу о мошенничестве заявления подали лишь небольшое количество граждан, преподносит это как политически мотивированное преследование. В соответствии с требованиями ст. 180 Уголовно-процессуального кодекса РК поводами к началу досудебного расследования служат достаточные данные, указывающие на признаки преступления. Наряду с заявлениями граждан поводами могут быть и сообщения в средствах массовой информации, а также рапорт должностного лица органа уголовного преследования о подготавливаемом, совершаемом или совершенном уголовном правонарушении". Пресс-служба МВД РК

Кроме того, как отметили в ведомстве, согласно положениям уголовно-процессуального законодательства, в зависимости от характера и тяжести совершенных деяний уголовное преследование может осуществляться в публичном порядке, для чего заявления граждан необязательны.

"К таковым уголовным правонарушениям относятся и мошенничества при отягчающих обстоятельствах, например, при наличии признаков неоднократности и совершения в отношении двух или более лиц". Пресс-служба МВД РК

По данным МВД, с момента образования фонда "НеМолчи" Смаилова в социальных сетях публиковала множество не соответствующих действительности сведений, которые не подтверждены проведенными расследованиями.

Например, 22 июля 2023 года Смаилова опубликовала пост о том, что в одной из сельских школ Алматинской области в отношении двух малолетних мальчиков совершались насильственные действия сексуального характера.

"Проведенным расследованием установлено, что на самом деле в школе между учениками младших классов произошла обычная драка, никакого сексуального насилия в отношении них не было, что подтверждено показаниями их родителей, а также учителей. Уголовное дело по этому факту по согласованию с прокурором прекращено за отсутствием состава преступления". Пресс-служба МВД РК

В ведомстве привели еще один пост основательницы фонда "НеМолчи", который не нашел подтверждения.

31 октября 2023 года Смаилова опубликовала пост с ложной информацией об обнаружении следов насилия в больнице у малолетней девочки, которую сбила автомашина в Алматинской области.

"И в этом случае доводы Смаиловой не подтвердились, так как опровергнуты показаниями матери и осмотром врачей. Виновный в ДТП водитель привлечен к административной ответственности". Пресс-служба МВД РК

И такие публикации Смаиловой с неподтвержденной информацией, как подчеркнули в Министерстве внутренних дел РК, "не единичны".

"В целом, проведенные судебные экспертизы по публикациям Смаиловой показали, что в основном они строятся на критике, нацелены на выражение негативного отношения к представителям государственных органов, недоверия к их деятельности, выраженной в форме оценочного суждения, мнения и утверждения". Пресс-служба МВД РК

Более того, по версии ведомства, в некоторых случаях Смаилова, необоснованно критикуя деятельность органов правопорядка, результаты их работы, приписывала за свои заслуги, что способствовало увеличению количества ее подписчиков и перечислению на ее счета денежных средств, часть из которых она тратила на свои личные нужды.

"Согласно банковским сведениям, полученным с санкции суда, в 2023 году личный счет ее супруга пополнен на сумму более 66 млн тенге, из которых несколько миллионов тенге Смаиловой обналичены в банкоматах Грузии и Турции". Пресс-служба МВД РК

По этим и другим фактам, как отметили в Министерстве внутренних дел, досудебные расследования начаты по ст. 190 ("Мошенничество") и ст. 274 ("Распространение заведомо ложной информации") Уголовного кодекса РК, "то есть на основании выявленных признаков уголовных правонарушений".

Вместе с тем в МВД рассказали, сколько человек в 2023 году привлечено к уголовной ответственности за насилие над детьми.

"По 851 факту насилия в отношении детей, зарегистрированных в 2023 году, к уголовной ответственности привлечено уже 660 человек, из которых осуждено 392, по остальным продолжаются расследования и судебные разбирательства". Пресс-служба МВД РК

В ведомстве подчеркнули, что "сегодня работа полиции нацелена на жесткое реагирование на любые факты насилия над детьми".

"По каждому такому сообщению незамедлительно возбуждаются уголовные дела и проводятся полноценные расследования. В отношении почти всех подозреваемых избираются меры пресечения в виде содержания под стражей... Наряду с этим принимаются самые жесткие меры и в отношении сотрудников, не реагирующих должным образом на подобные обращения, допускающих нарушения законности и волокиту расследования". Пресс-служба МВД РК

Кроме того, по данным Министерства внутренних дел, за последние несколько лет достаточно ужесточена уголовная ответственность за преступления в отношении детей.

"Сегодня по поручению главы государства совместно с другими заинтересованными госорганами готовится еще один законопроект по ужесточению ответственности за насилие против детей и в быту". Пресс-служба МВД РК

По этим вопросам, как подчеркнули в пресс-службе, "МВД активно взаимодействует с уполномоченным по правам ребенка, а также другими общественными организациями, работа которых выстроена в правовом поле".

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