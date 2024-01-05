Депутат: Участников январских событий условно делим на три группы

Депутат Мажилиса Абзал Куспан представил доклад, посвященный анализу событий января 2022 года. По его словам, это первая в независимой истории Казахстана организация вооруженного свержения законной власти, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Абзал Куспан отметил, что за период независимости Казахстан впервые столкнулся с таким видом нападений. Главной причиной митингов в Мангистауской области, которые были профессионально трансформированы в вооруженные противостояния, скоординированные по всей стране, по его словам, стало повышение цен на сжиженный газ.

"В январских событиях участвовали вооруженные формирования, которые стали захватывать акиматы в регионах, сожгли здания администрации и резиденции в Алматы, штурмовали департаменты полиции и КНБ в областных центрах и мегаполисах. Они были организационно и профессионально подготовлены к насильственным операциям. При этом благодаря действиям или бездействию руководства отдельных департаментов полиции и КНБ боевики получили доступ к оружию и боеприпасам, увеличив свой арсенал. Действия по захвату власти в регионах были выстроены таким образом, чтобы замкнуть кольцо дестабилизации с запада на восток, окружая центральные области и столицу, изолируя их", – заявил депутат.

Он добавил, что в руках участников беспорядков оказалось оружие, похищенное из оружейных магазинов и арсеналов ОВД Алматы и Кызылординской области, а также ДП Алматинской и Жамбылской областей и УП Талдыкоргана.

"В результате январских беспорядков погибли 238 человек. Из них 219 – гражданские лица. На сегодня установлены обстоятельства их смерти. Так, установлено, что 66 подозреваются в участии в массовых беспорядках; 143 – признаны нарушителями режима чрезвычайного положения и антитеррористической операции (из них 22 человека от случайной пули или в результате ДТП); 4 – погибли в результате совершения иных преступлений. Так, был случай, когда был застрелен охранником во время кражи из АЗС; 6 человек погибли в результате пыток и 19 погибших являлись сотрудниками правоохранительных органов. При этом только в Алматы пострадали 1097 сотрудников правоохранительных и силовых ведомств", – указал Абзал Куспан.

Однако участие в беспорядках иностранных боевиков мажилисмен пока называет дезинформацией.

"Мы в своих выводах это считаем дезинформацией, я сразу оговорился: если правоохранительные органы – Генпрокуратура, органы внутренних дел и национальной безопасности – предоставят соответствующие материалы, мы, естественно, это все включим. Пока эти сведения мы считаем дезинформацией, поскольку на эти вопросы – мы на протяжении двух лет этим вопросом занимаемся, столько запросов у нас было, и нам Генпрокуратура пока ответила, что таких сведений она пока не имеет. В том числе, помните, была информация, что возле алматинской телебашни нашли отрезанные головы сотрудников? Мы это тоже считаем дезинформацией, пока не получим действительно подтверждающие данные... На сегодняшний день такие данные отсутствуют. Мы пока считаем дезинформацией информацию по отрезанным головам и иностранным боевикам", – отметил депутат.

В целом же, по его словам, события тех дней носят организованный характер. Участников событий он условно делит на три группы – организаторы январских событий, провокаторы и лица, которые поддались на провокации.

"Были организаторы – я приведу вам один простой пример. В суд дело поступило, дело рассматривается, но решение не вынесено еще в отношении группы Армана Джумагельдиева. Он прибыл в Алматы через ОАЭ 14 декабря – человек, который находился в международном розыске. Останавливается в "Ритц Карлтоне" и не показывается нигде, но появился аккурат 4 января. Указание получил, согласно предъявленному обвинению, от высокопоставленных лиц КНБ по городу Алматы. В этом году станет известна его роль, а также роль Кайрата Кудайбергена и других фигурантов дел, возбужденных после январских событий, потому что уголовное дело поступило в суд... Суд будет проходить в открытом режиме, и поэтому на многие вопросы журналисты могут получить ответы именно в здании суда. Я так полагаю", – резюмировал Абзал Куспан.

3 января 2024 года глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что ситуация в январе 2022 года была крайне сложной и напряженной – страна, по его словам, была близка к тому, чтобы погрязнуть в хаосе.



4 января 2024 года политолог Марат Шибутов представил свой доклад "Алматинская трагедия: два года спустя".

