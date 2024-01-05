Абзал Куспан рассказал, как в Кантар боевики получили доступ к оружию и боеприпасам

Председатель общественной комиссии "Аманат" Абзал Куспан на базе научно-аналитического центра MIND при Maqsut Narikbayev University представил экспертам доклад, посвященный анализу событий января 2022 года.

В обсуждении принимали участие эксперты и журналисты, специализирующиеся на оценке январских событий и отражавшие эту тему в своей работе.

Представленный документ содержит подробную хронологию происходившего в указанный период. Автор объективно излагает документально подтвержденные факты с привязкой к конкретным регионам, датам, лицам и часам.

Проведенный анализ произошедшего призван обратить внимание общества на детальный ход событий начала 2022 года и сделать выводы из январской трагедии. Доклад позволяет непредвзято, с документальной достоверностью обозначить и четко охарактеризовать сценарную модель трансформации мирных протестов в вооруженный насильственный захват власти.

Фото: общественная комиссия "Аманат"

Основные тезисы доклада: