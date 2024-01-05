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Жителей Карагандинской области предупредили о непогоде

Жителей Карагандинской области предупредили о непогоде Фото: pixabay
Национальный оператор по управлению автомобильными дорогами международного и республиканского значения – АО "НК "КазАвтоЖол" – обратился к жителям и гостям Карагандинской области, сообщает Zakon.kz.

Обращение опубликовали сегодня, 5 января 2024 года в Telegram-канале "КазАвтоЖола".

"С 8 января в регионе ожидается ухудшение погодных условий. В связи с этим просим пользователей автодорог республиканского значения не выезжать в дальнюю дорогу, если нет крайней необходимости!" – говорится в сообщении.

О том, какой будет погода в Казахстане с 6 по 8 января 2024 года, можете узнать по ссылке.

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