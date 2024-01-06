В Алматы изменены номера некоторых автобусных маршрутов

Фото: Zakon.kz

В целях исключения дублирования в нумерации в Алматы изменены номера некоторых автобусных маршрутов, сообщает Zakon.kz.

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