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В Алматы изменены номера некоторых автобусных маршрутов

автобус Фото: Zakon.kz
В целях исключения дублирования в нумерации в Алматы изменены номера некоторых автобусных маршрутов, сообщает Zakon.kz.

Изменены номера следующих маршрутов:

  • №20а изменен на №58;
  • №104а изменен на №139;
  • №115а маршрут изменен на №136;
  • №125а маршрут изменен на №143ш (действует в период школьного сезона);
  • №133а маршрут изменен на №144ш (действует в период школьного сезона).

В 2023 году в рамках программы "Бюджет народного участия" вдоль реки Қарғалы от пр. Абая до школы №208 построили Г-образный тротуар протяженностью 360 метров и шириной 2,5 метра.

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