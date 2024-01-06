В Алматы изменены номера некоторых автобусных маршрутов
Фото: Zakon.kz
В целях исключения дублирования в нумерации в Алматы изменены номера некоторых автобусных маршрутов, сообщает Zakon.kz.
Изменены номера следующих маршрутов:
- №20а изменен на №58;
- №104а изменен на №139;
- №115а маршрут изменен на №136;
- №125а маршрут изменен на №143ш (действует в период школьного сезона);
- №133а маршрут изменен на №144ш (действует в период школьного сезона).
В 2023 году в рамках программы "Бюджет народного участия" вдоль реки Қарғалы от пр. Абая до школы №208 построили Г-образный тротуар протяженностью 360 метров и шириной 2,5 метра.
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