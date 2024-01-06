В списке Эпштейна числится покончившая с собой казахстанская модель Руслана Коршунова

Покончившая с собой "русская Рапунцель" Руслана Коршунова посещала остров педофила и сутенера Джеффри Эпштейна, сообщает Zakon.kz.

Имя казахстанской модели российского происхождения оказалось в опубликованном списке лиц, связанных с Эпштейном.



Согласно документам, на остров девушку возили, когда ей было 18 лет. А спустя два года она свела счеты с жизнью. 28 июня 2008 года успешная и знаменитая модель выпала из окна своей квартиры на Манхэттене. Девушка не оставила предсмертной записки.

В США обнародовали многочисленные судебные документы, указывающие на сообщников печально известного сексуального преступника Джеффри Эпштейна. Среди громких имен – принц Эндрю, бывший президент США Билл Клинтон, Майкл Джексон и Дэвид Копперфильд.

В 2019 году в особняке педофила-миллиардера Эпштейна нашли портрет Клинтона в платье и туфлях.