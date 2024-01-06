В списке Эпштейна числится покончившая с собой казахстанская модель Руслана Коршунова
Имя казахстанской модели российского происхождения оказалось в опубликованном списке лиц, связанных с Эпштейном.
Согласно документам, на остров девушку возили, когда ей было 18 лет. А спустя два года она свела счеты с жизнью. 28 июня 2008 года успешная и знаменитая модель выпала из окна своей квартиры на Манхэттене. Девушка не оставила предсмертной записки.
В США обнародовали многочисленные судебные документы, указывающие на сообщников печально известного сексуального преступника Джеффри Эпштейна. Среди громких имен – принц Эндрю, бывший президент США Билл Клинтон, Майкл Джексон и Дэвид Копперфильд.
В 2019 году в особняке педофила-миллиардера Эпштейна нашли портрет Клинтона в платье и туфлях.