В "КазАвтоЖол" опровергли информацию о задержании сотрудников

Журналист Михаил Козачков в Telegram-канале заявил, что в Таразе в отношении руководителей филиала "КазАвтоЖола" начато расследование. В свою очередь, Национальный оператор по управлению автомобильными дорогам опроверг эти данные, сообщает Zakon.kz.

В АО "НК "КазАвтоЖол" сделали заявление по информации о привлечении к ответственности руководителей филиала в Жамбылской области.

"Информация о привлечении к ответственности за несвоевременное проведение работ по зимнему содержанию не соответствует действительности", – сообщили 6 января 2024 года в "КазАвтоЖол".

По данным Национального оператора, проезд по автомобильным дорогам республиканского значения Жамбылской области обеспечен и ограничений движения по автодорогам для автотранспорта нет.

В Нацкомпании напомнили, что с 11 по 17 декабря 2023 года из-за непогоды в регионе решением акима Жамбылской области в Кордайском и Шуском районах была объявлена чрезвычайная ситуация природного характера местного масштаба, поэтому временные ограничения для движения транспортных средств вводились 20 раз.

"В период ухудшения погодных условий, в целях ликвидации последствий непогоды было задействовано более 120 единиц техники, также стоит отметить, что привлекалась дополнительная техника с соседних регионов. Работы по очистке автодорог произведены в соответствии с нормативными сроками". "КазАвтоЖол"

Ранее сообщалось, что в начале декабря 2023 года местный паблик TARAZ NEWS публиковал видео заснеженных и нечищенных дорог.

А уже сегодня, 6 января 2024 года, журналист Михаил Козачков в своем Telegram-канале заявил, что в Таразе проходят следственные мероприятия Антикоррупционной службы в отношении руководителей местного филиала "КазАвтоЖола".