Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В "КазАвтоЖол" опровергли информацию о задержании сотрудников

Фото: pxhere Фото: pxhere
Журналист Михаил Козачков в Telegram-канале заявил, что в Таразе в отношении руководителей филиала "КазАвтоЖола" начато расследование. В свою очередь, Национальный оператор по управлению автомобильными дорогам опроверг эти данные, сообщает Zakon.kz.

В АО "НК "КазАвтоЖол" сделали заявление по информации о привлечении к ответственности руководителей филиала в Жамбылской области.

"Информация о привлечении к ответственности за несвоевременное проведение работ по зимнему содержанию не соответствует действительности", – сообщили 6 января 2024 года в "КазАвтоЖол".

По данным Национального оператора, проезд по автомобильным дорогам республиканского значения Жамбылской области обеспечен и ограничений движения по автодорогам для автотранспорта нет.

В Нацкомпании напомнили, что с 11 по 17 декабря 2023 года из-за непогоды в регионе решением акима Жамбылской области в Кордайском и Шуском районах была объявлена чрезвычайная ситуация природного характера местного масштаба, поэтому временные ограничения для движения транспортных средств вводились 20 раз.

"В период ухудшения погодных условий, в целях ликвидации последствий непогоды было задействовано более 120 единиц техники, также стоит отметить, что привлекалась дополнительная техника с соседних регионов. Работы по очистке автодорог произведены в соответствии с нормативными сроками"."КазАвтоЖол"

Ранее сообщалось, что в начале декабря 2023 года местный паблик TARAZ NEWS публиковал видео заснеженных и нечищенных дорог.

А уже сегодня, 6 января 2024 года, журналист Михаил Козачков в своем Telegram-канале заявил, что в Таразе проходят следственные мероприятия Антикоррупционной службы в отношении руководителей местного филиала "КазАвтоЖола".

Читайте также

Православных христиан с Рождеством поздравил Патриарх Кирилл
Православных христиан с Рождеством поздравил Патриарх Кирилл
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Астане и Алматы
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Астане и Алматы
Фото: Zakon.kz
Рождественское богослужение началось в Вознесенском кафедральном соборе Алматы
Жанель Абдрахманова
Жамбылская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Фото: Instagram/_agentgirl_
Ивлеева ответила на слухи о "бегстве" из России
популярные имена в Казахстане за 2023 год
Названы самые популярные имена казахстанских новорожденных в 2023 году
Для кого наступивший год станет временем благоприятных перемен
Для кого наступивший год станет временем благоприятных перемен
Новую компенсацию от 100 тысяч "гарантируют" казахстанцам
Новую компенсацию от 100 тысяч "гарантируют" казахстанцам
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: