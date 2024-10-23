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Дождь со снегом: "КазАвтоЖол" обратился к водителям из-за непогоды

Закрытая трасса, закрыто, стоп, снегопад, метель, закрытая дорога, непогода, перекрытая дорога , фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2024 18:26 Фото: Zakon.kz
Национальный оператор по управлению автомобильными дорогами "КазАвтоЖол" 23 октября обратился к водителям из-за непогоды, сообщает Zakon.kz.

По информации "КазАвтоЖол", 24 октября в Алматинской, Актюбинской, Акмолинской, Павлодарской, СКО, Карагандинской, Кызылординской и Костанайской, Жетысуской областях местами ожидается дождь. В Абайской и Восточно-Казахстанской областях – дождь со снегом.


"В связи с этим просим водителей соблюдать правила безопасности и учитывать ухудшение погодных условий на дорогах. Позвонив в Колл-центр 1403, вы можете получить дополнительную информацию в любое время суток", – говорится в сообщении. 

Ранее был опубликован трехдневный прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту. Подробнее можно узнать здесь

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