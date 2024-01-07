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В квартирах одного из домов Актау завелась плесень из-за вечно протекающей крыши

подъезд Фото: Lada.kz/ Сергей Кораблев
Жители дома №5А в 22 микрорайоне в Актау сталкиваются с ужасными жилищными условиями из-за протекающей крыши. После осадков им приходится иметь дело с осыпающейся штукатуркой и сыростью в квартирах, сообщает Zakon.kz.

Самая главная беда – это плесень в квартирах. Люди пытаются избавиться от нее, отмывают стены, а она появляется снова, пишет Lada.kz.

Одна из жительниц пожаловалась, что после дождей страшно заходить в подъезд.

"Недавно на голову моего сына упал обмокший кусок шпатлевки. Благо, что он был в толстой шапке. Отделался только шишкой", – жалуется хозяйка квартиры. 

Она также рассказала, что беспокоится за здоровье своих детей из-за плесени. Самому маленькому из них – два месяца.

"Это очень опасно, а кто будет их лечить? За что мы платим ПКСК, если ничего не делается?" – пожаловалась журналистам женщина.

По словам жильцов, проблема с протекающей крышей длится уже не первый год.

подъезд

Фото: Lada.kz/Сергей Кораблев

"Неоднократно жильцы писали заявления в ПКСК "Максат-2", который проводил ремонт крыши, но только поверхностный. Она по-прежнему протекает, а в обслуживающей компании лишь разводят руками перед людьми и заявляют, что все работы выполнены", – пишет издание.

Председатель ПКСК "Максат-2", как заявляют жильцы, ничего не предпринимает.

По словам руководителя городского управления санитарно-эпидемиологического контроля Асимы Жарылгасовой, такая плесень очень опасна и трудновыводима.

В данном случае жильцы могут обратиться за помощью к специалистам в здание №46 в 3Б микрорайоне или по телефонам: 8(7292)50-14-29, 50-78-64 или 50-55-31.

Журналистам издания в диспетчерской обслуживающей компании "Максат-2" сообщили, что нужно обратиться во вторник, 9 января: председателя в субботу в рабочее время на месте не оказалось.

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