Жители Алматы пожаловались на протекающую крышу дома после недавнего ветра

После сильного ветра жители микрорайона Таугуль в Алматы обратили внимание на ужасающее состояние своего многоквартирного дома, сообщает Zakon.kz.

После проливных дождей, в многоквартирном доме начала протекать крыша. Кровлю здания сорвал сильный ветер, который обрушился на мегаполис 7 апреля. С тех пор прошло уже более недели, но восстановительные работы, по словам жителей, до сих пор не завершены. Поэтому с проблемой они обратились в редакцию телеканала "Хабар".

К примеру, на крыше дома № 53 в микрорайоне Таугуль металлочерепицу снесло ураганом. Жители сами постелили сюда полиэтиленовые пленки, однако с последствиями дождей они не справляются.

Больше всего в сложившейся ситуации страдают жильцы верхних этажей. Вода просачивается прямо в квартиры, оставляя на потолке и стенах мокрые пятна, а в некоторых местах уже начала разрушаться внутренняя отделка.

"Каждый дождь для нас теперь как стихийное бедствие. Мы живем в страхе, что все начнет рушиться. Обещали отремонтировать крышу, но все стоит. Мы обращались в акимат, в КСК, но результата нет. С трудом выпросили у них три рулона полиэтиленового пакета и сами закрывали крышу", – пожаловалась жительница дома Ляззат Сатылханова.

В акимате объяснили, что совместно с подрядной компанией взяли на себя обязательства заменить кровлю и восстановить крыши поврежденных домов в микрорайоне Таугуль. Однако начало ремонтных работ задерживается из-за погодных условий.

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