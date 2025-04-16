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Происшествия

Жители Алматы пожаловались на протекающую крышу дома после недавнего ветра

Ветхий дом, ветхие дома, старый дом, старые дома, аварийный дом, аварийные дома, старинный дом, старинные дома, старое здание, старые здания , фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2025 03:33 Фото: Zakon.kz
После сильного ветра жители микрорайона Таугуль в Алматы обратили внимание на ужасающее состояние своего многоквартирного дома, сообщает Zakon.kz.

После проливных дождей, в многоквартирном доме начала протекать крыша. Кровлю здания сорвал сильный ветер, который обрушился на мегаполис 7 апреля. С тех пор прошло уже более недели, но восстановительные работы, по словам жителей, до сих пор не завершены. Поэтому с проблемой они обратились в редакцию телеканала "Хабар".

К примеру, на крыше дома № 53 в микрорайоне Таугуль металлочерепицу снесло ураганом. Жители сами постелили сюда полиэтиленовые пленки, однако с последствиями дождей они не справляются.

Больше всего в сложившейся ситуации страдают жильцы верхних этажей. Вода просачивается прямо в квартиры, оставляя на потолке и стенах мокрые пятна, а в некоторых местах уже начала разрушаться внутренняя отделка.

"Каждый дождь для нас теперь как стихийное бедствие. Мы живем в страхе, что все начнет рушиться. Обещали отремонтировать крышу, но все стоит. Мы обращались в акимат, в КСК, но результата нет. С трудом выпросили у них три рулона полиэтиленового пакета и сами закрывали крышу", – пожаловалась жительница дома Ляззат Сатылханова.

В акимате объяснили, что совместно с подрядной компанией взяли на себя обязательства заменить кровлю и восстановить крыши поврежденных домов в микрорайоне Таугуль. Однако начало ремонтных работ задерживается из-за погодных условий.

Жильцы дома на алматинском Арбате устали от бомжей.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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