Луна над пиком "Чимбулак" пленила подписчиков
Фото: Instagram/dots_foto
Казахстанский фотограф Дмитрий Доценко порадовал подписчиков социальных сетей новыми удивительными снимками, сообщает Zakon.kz.
Его публикация в Instagram за 8 января 2024 года набирает обороты.
Доценко отмечает, что почти всегда его лунные съемки – это запланированные выезды.
"Но эти снимки получилось сделать спонтанно. Случайно увидел луну над вершиной, конечно, такой момент упускать нельзя. И вот я уже с телеобъективом выбираю ракурсы".Дмитрий Доценко
Кстати, по его словам, горы хорошее место для лунной фотографии – чистейший воздух с отсутствием влаги дает очень хорошую видимость и детализацию фотографии.
"Посмотрите на луну, видно каждый кратер!"Дмитрий Доценко
- Ощущение, что будто играешь в прятки с Луной. Ты спрятался, а она нашла тебя и смотрит – вот ты где...Очень красиво, дух захватывает.
- Реальность на грани фантастики.
- Что-то на космическом.
- Так красиво и детально.
- Шедеврально. Так четко видна поверхность Луны, с ее кратерами.
- У нас даже через телескоп так не видно луну как у вас. Правда, он у нас не самого хорошего качества, – пишут фанаты творчества Доценко.
Стоит отметить, что пик "Чимбулак" – один из самых легкодоступных пиков в Алматы. С него открываются живописные виды на город и близлежащие вершины.
Ранее фотограф поймал восход солнца в горах Алматы. Пейзажные снимки порадовали комментаторов.
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