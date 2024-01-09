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Луна над пиком "Чимбулак" пленила подписчиков

Луна над пиком "Чимбулак" пленила подписчиков Фото: Instagram/dots_foto
Казахстанский фотограф Дмитрий Доценко порадовал подписчиков социальных сетей новыми удивительными снимками, сообщает Zakon.kz.

Его публикация в Instagram за 8 января 2024 года набирает обороты.

Доценко отмечает, что почти всегда его лунные съемки – это запланированные выезды.

"Но эти снимки получилось сделать спонтанно. Случайно увидел луну над вершиной, конечно, такой момент упускать нельзя. И вот я уже с телеобъективом выбираю ракурсы".Дмитрий Доценко

Кстати, по его словам, горы хорошее место для лунной фотографии – чистейший воздух с отсутствием влаги дает очень хорошую видимость и детализацию фотографии.

"Посмотрите на луну, видно каждый кратер!"Дмитрий Доценко
  • Ощущение, что будто играешь в прятки с Луной. Ты спрятался, а она нашла тебя и смотрит – вот ты где...Очень красиво, дух захватывает.
  • Реальность на грани фантастики.
  • Что-то на космическом.
  • Так красиво и детально.
  • Шедеврально. Так четко видна поверхность Луны, с ее кратерами.
  • У нас даже через телескоп так не видно луну как у вас. Правда, он у нас не самого хорошего качества, – пишут фанаты творчества Доценко.

Стоит отметить, что пик "Чимбулак" – один из самых легкодоступных пиков в Алматы. С него открываются живописные виды на город и близлежащие вершины.

Ранее фотограф поймал восход солнца в горах Алматы. Пейзажные снимки порадовали комментаторов.

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