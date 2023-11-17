Казахстанцев восхитили фото молодой луны над Алматы
Фото: pixabay
Алматинский фотограф из Алматы Дмитрий Доценко опубликовал новые пейзажные снимки, которые порадовали поклонников творчества папарацци, сообщает Zakon.kz.
Изображения были опубликованы 17 ноября 2023 года на странице в Instagram.
"Сегодня сфотографировал молодую луну. Тонкий серп заходил над горами и ночным городом. Еще успел поймать пару кадров с пролетающими на фоне луны птицами. Получились мистические фото".Дмитрий Доценко
Комментаторы после просмотра отметили, что снимки получились волшебными.
- Луна – моя отдельная любовь. Я понимаю, почему казахи так в нее были влюблены и почти в каждом втором/третьем имени девушки есть Ай.
- Как из волшебных сказок.
- Я вчера этому молодому месяцу деньги из кошелька показывала.
- Столько красоты вокруг луны.
- Завораживающе красиво.
- Я вижу на последней фотке лицо девушки, отражение луны.
- Просто волшебство! Вы снова и снова влюбляете меня в Алматы! – сказано в подписи.
20 октября 2023 года Доценко показал снимки одного из красивейших ущелий близ Алматы. А ранее он показал красоту столичной осени, запечатлев "Байтерек" среди желтеющих берез.
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