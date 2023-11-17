Казахстанцев восхитили фото молодой луны над Алматы

Алматинский фотограф из Алматы Дмитрий Доценко опубликовал новые пейзажные снимки, которые порадовали поклонников творчества папарацци, сообщает Zakon.kz.

Изображения были опубликованы 17 ноября 2023 года на странице в Instagram.

"Сегодня сфотографировал молодую луну. Тонкий серп заходил над горами и ночным городом. Еще успел поймать пару кадров с пролетающими на фоне луны птицами. Получились мистические фото". Дмитрий Доценко

Комментаторы после просмотра отметили, что снимки получились волшебными.

Луна – моя отдельная любовь. Я понимаю, почему казахи так в нее были влюблены и почти в каждом втором/третьем имени девушки есть Ай.

Как из волшебных сказок.

Я вчера этому молодому месяцу деньги из кошелька показывала.

Столько красоты вокруг луны.

Завораживающе красиво.

Я вижу на последней фотке лицо девушки, отражение луны.

Просто волшебство! Вы снова и снова влюбляете меня в Алматы! – сказано в подписи.

20 октября 2023 года Доценко показал снимки одного из красивейших ущелий близ Алматы. А ранее он показал красоту столичной осени, запечатлев "Байтерек" среди желтеющих берез.