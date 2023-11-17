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Казахстанцев восхитили фото молодой луны над Алматы

Казахстанцев восхитили фото молодой луны над Алматы Фото: pixabay
Алматинский фотограф из Алматы Дмитрий Доценко опубликовал новые пейзажные снимки, которые порадовали поклонников творчества папарацци, сообщает Zakon.kz.

Изображения были опубликованы 17 ноября 2023 года на странице в Instagram.

"Сегодня сфотографировал молодую луну. Тонкий серп заходил над горами и ночным городом. Еще успел поймать пару кадров с пролетающими на фоне луны птицами. Получились мистические фото".Дмитрий Доценко

Комментаторы после просмотра отметили, что снимки получились волшебными.

  • Луна – моя отдельная любовь. Я понимаю, почему казахи так в нее были влюблены и почти в каждом втором/третьем имени девушки есть Ай.
  • Как из волшебных сказок.
  • Я вчера этому молодому месяцу деньги из кошелька показывала.
  • Столько красоты вокруг луны.
  • Завораживающе красиво.
  • Я вижу на последней фотке лицо девушки, отражение луны.
  • Просто волшебство! Вы снова и снова влюбляете меня в Алматы! – сказано в подписи.

20 октября 2023 года Доценко показал снимки одного из красивейших ущелий близ Алматы. А ранее он показал красоту столичной осени, запечатлев "Байтерек" среди желтеющих берез.

Анастасия Московчук
Алматы
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