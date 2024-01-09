Фейки о кори и вакцинации против нее: Смаилов поручил вести мониторинг

Премьер-министр Алихан Смаилов на заседании правительства поручил вести мониторинг за распространением в прессе и соцсетях заведомо ложной информации по вакцинации и реагировать на такие заявления, сообщает Zakon.kz.

Нынешняя вспышка кори, по его словам, является самой крупной в стране за последние 10 лет .

"Порядка 80% больных – это дети до 14 лет. И большинство из них не получили необходимую прививку. Как известно, непривитые заболевшие имеют высокий риск тяжелых осложнений. И такие случаи уже есть. К сожалению, немалое число родителей умышленно отказываются прививать своих детей. Это может приводить к серьезным последствиям. Поэтому единственный путь стабилизации ситуации с корью – это прививка". Алихан Смаилов

Правительство дополнительно закупило 1,5 млн доз вакцин, на что выделило более трех млрд тенге. Но охват иммунизацией против кори в некоторых регионах остается низким. Глава кабмина поручил расширить охват иммунизацией. По его словам, очень важно создать условия для вакцинации граждан в труднодоступных и отдаленных сельских населенных пунктах.

"Министерствам здравоохранения и информации необходимо проводить постоянную информационно-разъяснительную работу по вакцинопрофилактике в СМИ, социальных сетях. Надо обязательно вести мониторинг за распространением в прессе и социальных сетях заведомо ложной информации по вакцинации и оперативно реагировать на такие заявления. Медицинские работники участкового звена должны разъяснять родителям о важности и безопасности профилактических прививок для детей". Алихан Смаилов

Министерству здравоохранения совместно с акиматами он поручил обеспечить соответствующий режим хранения и транспортировки вакцин, особенно в сельской местности. И повысить ответственность медицинских работников за соблюдение этих условий.

Министр здравоохранения Ажар Гиният на заседании правительства РК сообщила о почти 30 тысячах случаев кори в Казахстане в 2023 году.

