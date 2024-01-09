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Законодательство РК

Запретить строить дома в низинах и около водоемов предлагает МЧС

Казахстан правительство МЧС паводок Сырым Шарипханов Фото: МЧС РК
Министр по ЧС Сырым Шарипханов на заседании правительства 9 января рассказал о том, как в Казахстане готовятся к возможным весенним паводкам, передает Zakon.kz.

Как отметил министр по ЧС Сырым Шарипханов, в Казахстане расположение населенных пунктов и строительство новых домов в непосредственной близости к водоемам в водоохранных зонах стало повсеместной проблемой. 

"Анализ прошлого года, что в основном подтоплениям подверглись дома, построенные в низменных частях и расположенные в непосредственной близости к руслам рек или в водоохранных полосах. В результате государством осуществляются компенсационные выплаты гражданам, пострадавшим от паводков. В связи с этим полагаю необходимым акиматам в первоочередном порядке обеспечить защиту данных населенных пунктов либо рассмотреть возможность их переселения и в дальнейшем запретить строительство в данных зонах".Сырым Шарипханов

Кроме того, по словам министра, реализация Дорожной карты противопаводковых мероприятий в Казахстане в целом идет по плану, но ряд проектов задерживается.

"Реализация 27 проектов (в рамках Дорожной карты противопаводковых мероприятий вызывает опасения. Особенно в Павлодарской, Актюбинской и Северо-Казахстанской областях. В связи с невыполнением мероприятий Дорожной карты, Администрацией президента установлен крайний срок реализации проектов до конца текущего года".Сырым Шарипханов

Глава МЧС почеркнул, что акиматам необходимо изыскать финансовые средства и завершить все неисполненные мероприятия Дорожной карты до ноября.

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