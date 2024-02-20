304 дамбы и плотины угрожают жизни казахстанцев

Министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов на заседании правительства 20 февраля рассказал о плачевном состоянии гидротехнических сооружений в Казахстане, передает Zakon.kz.

Как отметил министр, в последние годы в Казахстане не уделяется должного внимания гидротехническим сооружениям. Из-за их слабой устойчивости имеются риски прорыва водохранилищ и угрозы населенным пунктам. При этом ремонтные работы проводятся только на республиканских сооружениях, а коммунальные часто остаются без внимания на протяжении многих лет.

"Непосредственную угрозу жизни для населения представляют 304 гидротехнических сооружения, из них 216 или 71% не имеют локальных систем оповещения. Их отсутствие в случае прорыва приведет к человеческим жертвам, как это было в 2010 и 2014 годах в Алматинской и Карагандинской областях". Чингис Аринов

По данным Министерства водных ресурсов и ирригации, в Казахстане более 1500 гидротехнических сооружений, из них почти половина требует ремонта.

Большинство из них находятся в паводкоопасных регионах – в Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Алматинской, Актюбинской, Акмолинской, Абай, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Костанайской областях.

Ранее заместитель председателя комитета промышленной безопасности МЧС Муса Танабаев в кулуарах правительства 20 февраля рассказал о ситуации на руднике "Майкаинзолото", где продолжаются поиски тел погибших спасателей.