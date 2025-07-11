#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
518.34
607.91
6.66
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
518.34
607.91
6.66
События

В горах Алматы выпал июльский снег

горы, Алматы, снег, июль, фотографии, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2025 11:44 Фото: Instagram/dots_foto
Известный казахстанский фотограф Дмитрий Доценко не перестает удивлять и радовать армию своих подписчиков новыми и красочными снимками. На этот раз он выехал в горы 11 июля 2025 года после непогоды и попал в другое время года, сообщает Zakon.kz.

Как оказалось, по его словам, выше 3000 метров лежит свежий снег.

"Середина лета, а в ущелье всего +9, на высоте и того меньше. Снег сверкает на солнце и красиво контрастирует с зелеными летними горами – не частое явление для июля", – описывает увиденное Доценко.

Он также уточнил, что линию свежевыпавшего снега четко видно на последнем фото Большого Алматинского озера, которое снято с необычного ракурса.

В заключении Доценко добавил, эта подборка фотографий необходима, чтобы сохранить неожиданный момент в летописи природы.

  • Рахмет за фотографии, очень приятно заглянуть на вашу страницу и насладиться красотой!
  • Шедевр.
  • Какие же у Вас замечательные работы, наполненные энергетикой.
  • Сразу в горы захотелось.
  • Обалденно красиво!
  • Какая красота.
  • Свежесть! – моментально отреагировали подписчики после просмотра кадров.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2025 11:44
"Даже не знали": Текели стал открытием для казахстанцев

Ранее природой Алматы восхищался самый улыбчивый бизнесмен из России Николай Василенко. Предприниматель поднялся в горы и прогулялся босиком по Медеу, обещая "съесть воздух".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
"Рай на земле": самый улыбчивый бизнесмен из России прогулялся босиком по Медеу
События
11:27, Сегодня
"Рай на земле": самый улыбчивый бизнесмен из России прогулялся босиком по Медеу
Погорел на кроватях: главбух больницы лишился имущества на 111 млн тенге и пойдет под суд
События
10:56, Сегодня
Погорел на кроватях: главбух больницы лишился имущества на 111 млн тенге и пойдет под суд
Глава ДЧС Алматы покинул пост
События
10:10, Сегодня
Глава ДЧС Алматы покинул пост
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: