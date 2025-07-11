В горах Алматы выпал июльский снег

Фото: Instagram/dots_foto

Известный казахстанский фотограф Дмитрий Доценко не перестает удивлять и радовать армию своих подписчиков новыми и красочными снимками. На этот раз он выехал в горы 11 июля 2025 года после непогоды и попал в другое время года, сообщает Zakon.kz.

Как оказалось, по его словам, выше 3000 метров лежит свежий снег. "Середина лета, а в ущелье всего +9, на высоте и того меньше. Снег сверкает на солнце и красиво контрастирует с зелеными летними горами – не частое явление для июля", – описывает увиденное Доценко. Он также уточнил, что линию свежевыпавшего снега четко видно на последнем фото Большого Алматинского озера, которое снято с необычного ракурса. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дмитрий Доценко / Фотограф Алматы (@dots_foto) В заключении Доценко добавил, эта подборка фотографий необходима, чтобы сохранить неожиданный момент в летописи природы. Рахмет за фотографии, очень приятно заглянуть на вашу страницу и насладиться красотой!

Шедевр.

Какие же у Вас замечательные работы, наполненные энергетикой.

Сразу в горы захотелось.

Обалденно красиво!

Какая красота.

Свежесть! – моментально отреагировали подписчики после просмотра кадров. Материал по теме "Даже не знали": Текели стал открытием для казахстанцев Ранее природой Алматы восхищался самый улыбчивый бизнесмен из России Николай Василенко. Предприниматель поднялся в горы и прогулялся босиком по Медеу, обещая "съесть воздух".

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