В горах Алматы выпал июльский снег
Фото: Instagram/dots_foto
Известный казахстанский фотограф Дмитрий Доценко не перестает удивлять и радовать армию своих подписчиков новыми и красочными снимками. На этот раз он выехал в горы 11 июля 2025 года после непогоды и попал в другое время года, сообщает Zakon.kz.
Как оказалось, по его словам, выше 3000 метров лежит свежий снег.
"Середина лета, а в ущелье всего +9, на высоте и того меньше. Снег сверкает на солнце и красиво контрастирует с зелеными летними горами – не частое явление для июля", – описывает увиденное Доценко.
Он также уточнил, что линию свежевыпавшего снега четко видно на последнем фото Большого Алматинского озера, которое снято с необычного ракурса.
В заключении Доценко добавил, эта подборка фотографий необходима, чтобы сохранить неожиданный момент в летописи природы.
- Рахмет за фотографии, очень приятно заглянуть на вашу страницу и насладиться красотой!
- Шедевр.
- Какие же у Вас замечательные работы, наполненные энергетикой.
- Сразу в горы захотелось.
- Обалденно красиво!
- Какая красота.
- Свежесть! – моментально отреагировали подписчики после просмотра кадров.
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