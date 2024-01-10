В Алматы снег, в Астане метель: какая погода ждет жителей крупнейших городов Казахстана

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Синоптики предоставили прогноз погоды в Алматы, Астане и Шымкенте на 11-13 января 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Астана 11 января – переменная облачность, небольшой снег. Ночью низовая метель. Ветер юго-западный 9-14, ночью порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем 20-22 мороза. 12 января – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, южный ночью 5-10 м/с, днем 7-12, порывы 18 м/с. Температура воздуха ночью 26-28, днем 11-13 мороза. 13 января –переменная облачность, во второй половине дня снег, метель. Ветер южный 9-14, порывы 18 м/с. Температура воздуха ночью 11-13, днем 5-7 мороза. Алматы 11 января – облачно, днем осадки (дождь, снег), туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 2-7, днем порывы 10 м/с. Температура воздуха ночью 0-2, днем 5-7 тепла. 12 января – переменная облачность, ночью и утром осадки (преимущественно снег), гололед, туман. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 4-6, днем 0-2 мороза. 13 января – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 мороза, днем 5-7 тепла. Шымкент 11 января – переменная облачность, осадки, утром и днем сильные осадки (дождь, снег), гололед. Ветер западный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем 1-3 тепла. 12 января – переменная облачность, ночью осадки (дождь, снег), гололед. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 2-4 мороза, днем 5-7 тепла. 13 января – переменная облачность, днем дождь. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 1-3, днем 11-13 тепла. Читайте также Аким обратился к жителям нового города Алатау 23 года работала незаконная штрафстоянка в Алматинской области "Нацфонд – детям": ответы на часто задаваемые вопросы казахстанцев

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