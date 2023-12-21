Илья Ильин показал, как наряжает елку и тренирует знание казахского языка

Самый знаменитый штангист Казахстана, четырехкратный чемпион мира по тяжелой атлетике Илья Ильин опубликовал видео, на котором его супруга наряжает елку к Новому году. В процессе спортсмен пробует говорить с женой и подписчиками на казахском языке, и шутит над ошибками, сообщает Zakon.kz.

Видео опубликовано в Instagram.

"Всем доброго вечера, друзья, наряжаем елку", – подписал пост Ильин.

Отметим, что на кадрах штангист сидит на диване, так как находится в процессе реабилитации. А Татьяна шутит о том, что пока супруг не в состоянии помочь ей повесить даже одну игрушку.





Ранее сообщалось, что тяжелоатлет Илья Ильин перенес экстренную операцию на колене. И пока ограничен в движениях.

