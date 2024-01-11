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Сенатор обеспокоен уровнем культуры казахстанцев

Сенатор обеспокоен уровнем культуры казахстанцев Фото: senate.parlam.kz
Депутат Сената Парламента РК Нурторе Жусип выразил беспокойство уровнем культуры казахстанцев и попросил правительство проработать концептуальные подходы по данному вопросу и оперативно выработать действия, сообщает Zakon.kz.

Свой депутатский запрос сенатор направил на имя премьер-министра РК Алихана Смаилова.

"У казахов есть поговорка: "Как только казан остается без крышки, тут и собака теряет совесть". В прошлом году мы были свидетелями, как наши жители жадно разбирали овощи и фрукты из Таджикистана, что вызвало шквал негодования. Мы видели, как перед новым годом, буквально за минуту разобрали шоколадную елку. Это видео набирает тысячи просмотров в международных пабликах. Так это наш культурный уровень? Чего мы достигли? А в чем причина таких не совсем приличных ситуаций? Нельзя сказать, что мы голодаем, а сказать, что мы сыты – не дают такого рода неприятные картины".Нурторе Жусип

Депутат не понимает, "как мы могли дойти до такого именно сегодня, живя в сытости?"

"Прежде всего – это воспитание. В нашей стране неправильно поставлен вопрос воспитания. Воспитание в семье осталось в стороне. Куда делись древние запреты – "Не трогать чужое? Не бери чужое? Даже если это бесплатно". Неужели мудрость нашего народа, заключенная в трех слова, – стыдно, непристойно, жалко – потеряли смысл? У казахов есть понятие – "Не воспитаны" – очень тяжелое, низкое слово для любого человека. Если запачкается воротник белой рубашки, то его можно отстирать, а что делать с запятнанной репутацией нации? Как очистить? Наряду с воспитанием, культура должна быть правильной. "Без культуры мир пуст", – говорил Абай. За годы независимости государством был проведен ряд работ, направленных на повышение культурного уровня, расширение нашего познания".Нурторе Жусип

По его словам, конечная цель всех работ, начиная с программы "Культурная наследие", заканчивая "Рухани жангыру", заключалась в пробуждении людского сознания и возрождении исторической памяти.

"Все это правильно. Меры, необходимые для развития страны. Но значит ли это, что на этом дело закончено? Каковы ценности справедливого Казахстана? Какие обществу нужны ценности? Говорим – независимость – это ценность, семья – ценность, земля, язык, традиции, культура – ценности. Президент выдвинул идеи совершенного человека – честный гражданин. Это же тоже ценность. Кто все это будет систематизировать? Сказанное не должно оставаться там, где оно прозвучало. Когда будет создана такая система ценностей для нашей 20-миллионной страны?"Нурторе Жусип

Сенатор считает, что пришло время обратить пристальное внимание на вопрос воспитания подрастающего поколения и повышения уровня культуры.

"Невежество приведет к бесчеловечности, поэтому считаю необходимым совершенствовать ценностные ориентиры всех, особенно – молодого поколения, приложить максимум усилий привитию трудолюбия, знания, особое внимание уделить семейному, культурному воспитанию".Нурторе Жусип

Он обратился к Алихану Смаилову, которого попросил дать поручение всесторонне проработать концептуальные подходы правительства по данному вопросу и оперативно выработать действия.

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