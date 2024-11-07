Сенатор предложил принять специальный закон о футболе в Казахстане

Сенатор Дархан Кыдырали 7 ноября 2024 года в своем запросе озвучил проблемы отечественного футбола. В том числе недостаток прозрачности в финансировании и спорные решения судей по результатам матчей, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, финансирование клубов и высокие зарплаты легионеров остаются скрытыми, что затрудняет контроль над распределением средств.



"Зарплата главного тренера нашей национальной сборной, которая выше, чем получают некоторые главные тренеры топовых европейских клубов – неизвестна широкой общественности. Зарплата легионеров футбольных клубов, которые финансируются из местного бюджета – также информация закрытая. Во многих странах есть специальный закон, касающийся футбола. В качестве возможного решения проблем предлагаю подумать о принятии специального закона о футболе, который позволил бы упорядочить эту сферу и установить единые правила для всех клубов и спортивных организаций", – озвучил Дархан Кыдырали.

Кыдырали также отметил, что недавние матчи "Атырау – Актобе" и "Атырау – Астана" вызвали общественный резонанс из-за решений судей. Однако строгих мер в их отношении не наблюдается, что вызывает сомнения в справедливости национального чемпионата.

По его мнению, Федерация футбола должна активнее поддерживать подготовку казахстанских судей и тренеров, поскольку обучение существующих 155 судей не соответствует высоким стандартам. Это подтверждается тем, что Казахстан до сих пор не может представить судей на мировых турнирах, что говорит о необходимости повышения их квалификации.

"Нам необходимо обратить внимание на опыт других стран, таких как Грузия и Узбекистан, которые благодаря системной поддержке детского спорта и развитию инфраструктуры подняли уровень своего футбола. Казахстан, в свою очередь, должен сосредоточиться на создании условий для тренировок, особенно в сельских регионах, где зачастую отсутствуют даже минимальные условия для детских футбольных школ", – сказал сенатор.

Ранее стало известно, какие законы хотят принять в Казахстане в 2025 году.

