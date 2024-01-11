Казахстанцы смогут легально трудоустроиться в Южной Корее

Представители Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК и Министерства труда и занятости Республики Корея провели переговоры в онлайн-формате, в ходе которых обсудили вопрос включения Казахстана в южнокорейскую систему Employment Permit System (EPS), сообщает Zakon.kz.

В МТСЗН рассказали, какая возможность появится у казахстанцев, если нашу страну включат в южнокорейскую систему EPS.

"Это позволит казахстанцам легально трудоустроиться в Южной Корее, а также обеспечить им равные условия труда и защиту прав", – говорится в сообщении.

Во встрече приняли участие председатель Комитета по миграции МТСЗН Аскарбек Ертаев, директор Департамента международного сотрудничества и интеграции МТСЗН Саадат Асансеитова и заместитель директора Управления по иностранному рабочему труду Министерства труда и занятости Республики Корея Мюнг Сунг Хон.

"Аскарбек Ертаев проинформировал участников встречи о проводимой работе по открытию корейского центра подготовки в рамках системы EPS". Пресс-служба МТСЗН РК

Обсудив возможность открытия центра EPS в Казахстане, стороны выразили готовность к плодотворному и конструктивному взаимодействию, а также к расширению двустороннего сотрудничества в рамках трудовой миграции.

Материал по теме О проблеме казахстанских нелегалов в Южной Корее рассказал глава МИД

13 декабря 2023 года в правительстве обсудили инвестиционное сотрудничество Казахстана и Кореи в сфере энергетики. Подробнее по ссылке.