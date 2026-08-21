Хотите работать в Южной Корее легально? Казахстанцам разъяснили условия и требования

Сегодня, 21 августа 2026 года, в Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана разъяснили порядок отбора граждан РК для трудоустройства в Республике Корея в рамках системы Employment Permit System (EPS), сообщает Zakon.kz.

Из релиза следует, что:

"Практический отбор кандидатов начнется после открытия EPS-центра в Алматы. Здесь будут организованы тестирование на знание корейского языка EPS-TOPIK, оценка профессиональных навыков, а также обязательная подготовка работников перед выездом в Республику Корея. При отборе учитываются образование, опыт работы и имеющиеся профессиональные сертификаты".

По данным Минтруда, отбор будет проходить по балльной системе. К участию смогут допускаться граждане в возрасте от 18 до 39 лет. Кандидат не должен иметь судимость, запрет на въезд или фактов депортации из Республики Корея, а также ограничений на выезд из Казахстана.

"Кандидаты, успешно прошедшие необходимые этапы, будут включены в официальный список соискателей. Для этого также потребуются действующий паспорт и прохождение медицинского обследования". Пресс-служба МТСЗН РК

Уточняется, что в профиле кандидата будут отражаться сведения об образовании, профессиональном опыте, сертификатах, результатах тестирования, а также предпочтительных условиях трудоустройства. Это позволит работодателю выбирать работников из числа прошедших установленный отбор.

"При этом важно понимать: прохождение экзамена и включение в официальный список еще не означают автоматического трудоустройства. Окончательный выбор осуществляет корейский работодатель из числа зарегистрированных кандидатов". Пресс-служба МТСЗН РК

В ведомстве пояснили, что трудоустройство граждан Казахстана в рамках EPS будет осуществляться с учетом квот, определяемых Республикой Корея.

"После выбора кандидата работодатель направит ему трудовой договор. До его подписания работнику должны быть подробно разъяснены условия труда, включая должностные обязанности и режим работы. После подписания работник получает оригинал трудового договора. Предвыездная подготовка является обязательным этапом. Ее необходимо будет пройти в EPS-центре в Алматы. После этого предусмотрены оформление рабочей визы и выезд к месту работы". Пресс-служба МТСЗН РК

Как уточнили в Минтруда, срок трудоустройства в Республике Корея в рамках EPS может составлять до трех лет. В предусмотренных случаях он может быть продлен еще на срок до одного года и десяти месяцев. Для работников, которые завершили установленный период работы и добровольно вернулись в Казахстан, предусмотрены более благоприятные условия для последующего возвращения в Республику Корея.

МТСЗН обращает внимание граждан, планирующих работать в Республике Корея, на необходимость пользоваться только официальной информацией государственных органов и уполномоченных организаций.

"Не следует передавать документы или деньги частным посредникам, которые обещают "гарантированное трудоустройство", ускоренное прохождение отбора или включение в список кандидатов вне установленного порядка. Ни один посредник не может гарантировать получение рабочего места, поскольку окончательный выбор кандидата осуществляет корейский работодатель". Пресс-служба МТСЗН РК

Также казахстанцам пообещали, что информация о сроках начала регистрации, порядке подачи документов, проведении EPS-TOPIK и других этапах отбора будет опубликована дополнительно на официальных ресурсах Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Справочно:

Employment Permit System (EPS) – государственная система Республики Корея по организованному привлечению иностранных работников. В рамках системы иностранные граждане могут трудоустраиваться в Корее на условиях, определенных законодательством Республики Корея и соответствующими межгосударственными процедурами.

Решение о включении Казахстана в перечень стран – участниц E-9 принято правительством Республики Корея 14 августа 2026 года на 49-м заседании Комитета по политике в отношении иностранной рабочей силы. Первое привлечение казахстанских работников ожидается с 2028 года после завершения необходимых процедур.

Материал по теме Казахстан ждет решения Южной Кореи по подключению к системе EPS

14 августа 2026 года стало известно, что Казахстан официально включен в перечень стран-участниц Системы разрешений на трудоустройство (EPS) Южной Кореи. В связи с этим Министерство труда и социальной защиты населения РК объявило об открытии нового легального канала трудовой мобильности.