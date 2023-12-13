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Законодательство РК

Инвестиционное сотрудничество Казахстана и Кореи в сфере энергетики обсудили в правительстве

Инвестиционное сотрудничество Казахстана и Кореи в сфере энергетики обсудили в правительстве Фото: primeminister.kz
Первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр провел встречу с вице-президентом по маркетингу компании Doosan Enerbility Юнхо Янгом, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в пресс-службе правительства.

"В рамках встречи господин Янг презентовал предложения компании Doosan Enerbility о дальнейшем сотрудничестве в сфере энергетики. В частности, речь идет о создании в Казахстане производств по сборке генераторов, котлов-утилизаторов, ветротурбин, а также центра компетенций по трансферу технологий", – говорится в сообщении 13 декабря 2023 года.

В свою очередь Роман Скляр отметил, что Казахстан и Республика Корея являются стратегическими партнерами, и данные инвестиционные предложения Doosan Enerbility придадут еще больший стимул для укрепления международного сотрудничества и взаимовыгодного партнерства между нашими странами.

По итогам встречи были даны соответствующие поручения государственным органам.

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