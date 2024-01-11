Национальную цифровую инвестиционную платформу запустят в Казахстане

Новую информационную систему презентовали на очередном заседании Совета по привлечению инвестиций, прошедшем под председательством первого заместителя премьер-министра РК Романа Скляра, сообщает Zakon.kz.

Национальная цифровая инвестиционная платформа предполагает создание информационной системы по комплексному сопровождению инвестпроектов. Ожидается, что она будет одинаково полезна для всех сторон – предпринимателей, представителей госорганов, финансовых институтов и квазигоссектора, сообщается на сайте премьер-министра РК.

Функционал цифровой платформы позволит полностью охватить все процессы, в том числе государственные услуги, доступные инвесторам в Республике Казахстан.





"В вопросах привлечения инвестиций цифровизация государственных услуг является одной из приоритетных и актуальных задач Правительства. Подчеркнуто, что Национальная инвестиционная платформа разрабатывается в первую очередь для инвесторов. Поэтому она должна содержать все предлагаемые меры поддержки и быть максимально удобной для пользователей", - говорится в опубликованной информации.

Ожидается, что Национальная инвестиционная платформа позволит не только упростить многие процессы, но и обеспечить их прозрачность, что значительно повысит инвестиционную привлекательность страны. В этой связи госорганам поручено ускорить завершение ввода платформы в эксплуатацию и внести в систему все данные по инвестиционным проектам.





На заседании Совета по привлечению инвестиций также были рассмотрены планируемые к реализации проекты в сферах транспорта, логистики, здравоохранения и туризма.

Так, в рамках инвестиционного потенциала транспортной отрасли подчеркнута необходимость дальнейшего развития механизма "концессия" на примере реализации проекта БАКАД, а также кратного увеличения пула проектов в отрасли гражданской авиации и железнодорожного транспорта.

Рассмотрены и даны поручения по отдельным инвестиционным проектам в сфере здравоохранения – по локализации производства медицинского оборудования, расширению производства биотехнологических препаратов и строительству клиник.

В региональном разрезе рассмотрена деятельность по привлечению инвестиций акимата области Ұлытау. В регионе на сегодня сформирован пул из 19 инвестиционных проектов, в рамках которых планируется создание более 1700 новых рабочих мест.

Для достижения поставленных задач отмечена необходимость принятия всех мер по привлечению инвестиций в регион. Государственным и местным исполнительным органам поручено в кратчайшие сроки решить все озвученные проблемные вопросы.