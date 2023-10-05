Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Азиада-2022 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Нелегальные вейпы на 8,5 млн тенге изъяли в Усть-Каменогорске

Незаконные вейпы на 8,5 млн тенге изъяли в Усть-Каменогорске Фото: pixabay
Сотрудники регионального департамента АФМ изъяли в Усть-Каменогорске около 2 тысяч незаконно продававшихся вейпов, электронных сигарет и других устройств с содержанием никотина, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе АФМ 5 октября, общая стоимость изъятых устройств составила около 8,5 млн тенге. Электронные сигареты, вейпы и другие одноразовые устройства с содержанием никотина реализовывали незаконно.

"За данное правонарушение предусмотрена ответственность в КоАП РК, санкция предусматривает наказание в размере от 50 до 500 МРП с конфискацией подакцизных товаров", – отметили в пресс-службе ведомства.

Материалы по незаконному обороту никотинсодержащих устройств направили в суд.

С 13 июля 2022 года за оборот табачных изделий без кода цифровой маркировки предусмотрен штраф с конфискацией товара. Сейчас в Казахстане планируют ввести полный запрет на вейпы.

Читайте также

Почему клиента "Казахтелекома" связали скотчем в алматинском филиале
Почему клиента "Казахтелекома" связали скотчем в алматинском филиале
Головой о доску: действия учителя возмутили Казнет
Головой о доску: действия учителя возмутили Казнет
КНБ начал масштабные задержания крупных ОПГ
КНБ начал масштабные задержания крупных ОПГ
Никита Дробны
Восточно-Казахстанская область Усть-Каменогорск
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
учеба
Сроки обучения и каникул школьников утвердили в Казахстане
Досаев обратился к пенсионерам
Досаев обратился к пенсионерам
Прямая трансляция Азиатских игр с участием Казахстана
Что творится в 12-й день Азиады с участием Казахстана: прямая трансляция
Как выглядит медальная таблица Азиады после одиннадцатого дня соревнований
Как выглядит медальная таблица Азиады после 11 дня соревнований
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления