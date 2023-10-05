Нелегальные вейпы на 8,5 млн тенге изъяли в Усть-Каменогорске

Сотрудники регионального департамента АФМ изъяли в Усть-Каменогорске около 2 тысяч незаконно продававшихся вейпов, электронных сигарет и других устройств с содержанием никотина, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе АФМ 5 октября, общая стоимость изъятых устройств составила около 8,5 млн тенге. Электронные сигареты, вейпы и другие одноразовые устройства с содержанием никотина реализовывали незаконно.

"За данное правонарушение предусмотрена ответственность в КоАП РК, санкция предусматривает наказание в размере от 50 до 500 МРП с конфискацией подакцизных товаров", – отметили в пресс-службе ведомства.

Материалы по незаконному обороту никотинсодержащих устройств направили в суд.

С 13 июля 2022 года за оборот табачных изделий без кода цифровой маркировки предусмотрен штраф с конфискацией товара. Сейчас в Казахстане планируют ввести полный запрет на вейпы.

