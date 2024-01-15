В двух областях Казахстана закрыли дороги из-за непогоды
Фото: pixabay
"КазАвтоЖол" предупредил о том, что введено ограничение движения транспорта, которое действует на 2 участках автодорог республиканского значения в 2 областях Казахстана, сообщает Zakon.kz.
Жамбылская область – 1 участок – Алматы – Ташкент – Термез, км 159-238, уч. с.Кенен – с.Кайнар. (движение осуществляется через старый перевал Кордай) – 79 км.
Ограничение действует для всех видов автотранспорта (ветер, дождь со снегом, туман, ограничение видимости).
Северо-Казахстанская область – 1 участок – Булаево – Возвышенка – Мологвардейское – Кирово – Киялы – Рощинское, км 62-228, уч. с. Возвышенка – с. Рощинское – 166 км.
Ограничение действует для всех видов автотранспорта (метель, ограничение видимости).
"На текущий час, на автодорогах республиканского значения задействовано 748 единиц техники и 1363 человек", – резюмируется в сообщении.
Ранее штормовое предупреждение было объявлено в 6 областях страны на 15 января.
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