В двух областях Казахстана закрыли дороги из-за непогоды

Фото: pixabay

"КазАвтоЖол" предупредил о том, что введено ограничение движения транспорта, которое действует на 2 участках автодорог республиканского значения в 2 областях Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: