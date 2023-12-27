В трех областях Казахстана закрыли трассы из-за непогоды

Фото: pixabay

Пресс-служба "КазАвтоЖол" предупредила о введении ограничений движения транспорта на 4 участках автодорог республиканского значения в 3 областях Казахстана, сообщает Zakon.kz.

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