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В трех областях Казахстана закрыли трассы из-за непогоды

предупреждение Фото: pixabay
Пресс-служба "КазАвтоЖол" предупредила о введении ограничений движения транспорта на 4 участках автодорог республиканского значения в 3 областях Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Актюбинская область: Самара – Шымкент, км 844-965, участок Кемпинг "Аманат" – поселок Карабутак – 121 км.

Алматинская область: Алматы – Ташкент – Термез, км 59-143, участок от села Жанакурлыс до границы Жамбылской области – 84 км.

Жамбылская область:

  • Алматы – Ташкент – Термез, км 159-238, участок от села Кенен до села Кайнар – 79 км.
  • Алматы – Ташкент – Термез, км 143-214, участок от границы Алматинской области до села Кордай – 71 км.
"Ограничение действует для всех видов автотранспорта (снег, метель, ограничение видимости). На текущий час, на автодорогах республиканского значения задействовано 272 единиц техники", – резюмируется в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Астане и 15 областях Казахстана на 28 декабря объявлено штормовое предупреждение.

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