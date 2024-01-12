Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

МЧС обратилось к казахстанцам

МЧС обратилось к казахстанцам Фото: МЧС РК
Спасатели 12 января обратились к казахстанцам, сообщает Zakon.kz.

МЧС призывает казахстанцев соблюдать меры пожарной безопасности, следить за штормовыми предупреждениями, изменениями погоды, сообщениями о закрытии дорог, а также не выезжать в дальние поездки.

За прошедшие сутки силами МЧС Казахстана совершено 158 выездов, из них на пожары и случаи горения – 65, на поисковые, аварийно-спасательные и другие работы – 93.

Как отметили в ведомстве, были спасены и эвакуированы 86 человек. 

Ранее Миннауки Казахстана обратилось к участникам январского ЕНТ.

Читайте также

Как Казахстан защищает права человека
Как Казахстан защищает права человека
Сотрудники Жезказганского филиала "КазТрансГаз Аймак" вымогали у жителей деньги
Сотрудники Жезказганского филиала АО "КазТрансГаз Аймак" вымогали у жителей деньги
С начала 2024 года вырос объем пенсионных выплат казахстанцам из ЕНПФ
Выросли выплаты пенсионерам из ЕНПФ
Анастасия Стативкина
МЧС РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Илья Ильин с женой обратились к казахстанцам с просьбой
Илья Ильин с женой обратились к казахстанцам с просьбой
Жена Кайрата Нуртаса опубликовала неоднозначный пост
Жена Кайрата Нуртаса опубликовала неоднозначный пост
мобильные переводы, мнения
Налоговики нарвались на собственную недальновидность – эксперты о ситуации с мобильными переводами
В Казахстане сломался пассажирский поезд
В Казахстане в пути сломался пассажирский поезд
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: