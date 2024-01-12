МЧС обратилось к казахстанцам

Спасатели 12 января обратились к казахстанцам, сообщает Zakon.kz.

МЧС призывает казахстанцев соблюдать меры пожарной безопасности, следить за штормовыми предупреждениями, изменениями погоды, сообщениями о закрытии дорог, а также не выезжать в дальние поездки.



За прошедшие сутки силами МЧС Казахстана совершено 158 выездов, из них на пожары и случаи горения – 65, на поисковые, аварийно-спасательные и другие работы – 93.

Как отметили в ведомстве, были спасены и эвакуированы 86 человек.

Ранее Миннауки Казахстана обратилось к участникам январского ЕНТ.