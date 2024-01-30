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МЧС обратилось к казахстанцам

МЧС обратилось к казахстанцам Фото: пресс-служба МЧС РК
Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана 30 января 2024 года обратилось к гражданам страны после взрыва газового баллона в жилом доме в пос. Ботакара Бухар-Жырауского района Карагандинской области, сообщает Zakon.kz.

МЧС призывает граждан строго соблюдать правила эксплуатации газовых баллонов:

  • осуществляйте заправку баллонов только на специализированных пунктах, предназначенных для наполнения бытовых баллонов;
  • не используйте газовые баллоны в жилых домах более двух этажей;
  • не допускайте нагрев корпуса баллона;
  • при появлении запаха газа в помещении следует перекрыть кран подачи газа, незамедлительно открыть окна и двери для проветривания помещения, не использовать открытый огонь, не включать электричество;
  • не оставляйте работающие газовые приборы без присмотра;
  • не допускайте к использованию газовых приборов детей и не оставляйте их без присмотра;
  • не используйте открытый огонь для проверки утечки газа: с этой целью используйте мыльный раствор.
"Основными причинами взрывов газовых баллонов и вспышек газовоздушной смеси является нарушение требований безопасной эксплуатации и правил использования бытового газового баллона и газового оборудования, их неисправность".Пресс-служба МЧС РК

По данным ведомства, с начала 2024 года уже зарегистрировано семь случаев взрывов или вспышек газовоздушной смеси, при которых погибли шесть человек, травмированы – 19. Случаи произошли в Кызылординской, Северо-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Акмолинской и Карагандинской областях.

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Акимат Карагандинской области выступил с заявлением после взрыва газа в жилом доме

30 января 2024 года в 00:07 в пос. Ботакара Бухар-Жырауского района Карагандинской области в двухэтажном 12-квартирном доме произошел взрыв баллонного газа в квартире на втором этаже. В результате взрыва полностью обрушилась кровля над квартирой, стены и перекрытия, в том числе и квартиры на первом этаже. Частично были повреждены и другие квартиры.

В результате ЧП два человека погибли и пятеро пострадали, среди пострадавших – трое детей. После осмотра медиками двоих детей отпустили домой. Погибшими оказались родители оперуполномоченного Управления полиции Бухар-Жырауского района.

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Позднее стало известно, что работы по вызволению всех оставшихся под завалами обрушившегося дома в пос. Ботакара завершены.

Аким Бухар-Жырауского района Аблай Султангали заявил, что исполнительным органом объявлена ЧС местного масштаба.

По факту взрыва Управлением полиции Бухар-Жырауского района начато досудебное расследование.

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