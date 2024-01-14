В Алматы синоптики прогнозируют повышенное загрязнение воздуха
Фото: pixabay
По информации РГП "Казгидромет" 14 января в воскресенье ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха, сообщает Zakon.kz
Как отмечают специалисты, в остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.
При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:
- сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения;
- детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;
- людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;
- ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе.
- Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.
Ранее сообщалось, что почти во всех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение.
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