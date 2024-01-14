В Алматы синоптики прогнозируют повышенное загрязнение воздуха

По информации РГП "Казгидромет" 14 января в воскресенье ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха, сообщает Zakon.kz

Как отмечают специалисты, в остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.



При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения;

детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;

ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе.

Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Ранее сообщалось, что почти во всех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение.