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В Алматы синоптики прогнозируют повышенное загрязнение воздуха

В Алматы синоптики прогнозируют повышенное загрязнение воздуха Фото: pixabay
По информации РГП "Казгидромет" 14 января в воскресенье ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха, сообщает Zakon.kz

Как отмечают специалисты, в остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

  • сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения;
  • детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;
  • людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;
  • ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе.
  • Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Ранее сообщалось, что почти во всех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение.

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