К жителям Алматы обратились синоптики
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили информацию о неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) загрязнения воздуха, которые ожидаются сегодня, сообщает Zakon.kz.
Из нее следует, что НМУ ожидаются в южной столице.
"17 декабря 2024 года неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в Алматы", – предупредили синоптики алматинцев.
НМУ представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
Ранее синоптики рассказали, что северный циклон принесет сильные морозы в два региона Казахстана 17 декабря 2024 года.
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