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Общество

К жителям Алматы обратились синоптики

Алматы, смог, загрязнение воздуха, выхлопы, загазованность, выхлопные газы, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2024 09:13 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили информацию о неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) загрязнения воздуха, которые ожидаются сегодня, сообщает Zakon.kz.

Из нее следует, что НМУ ожидаются в южной столице.

"17 декабря 2024 года неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в Алматы", – предупредили синоптики алматинцев.

НМУ представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

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Ранее синоптики рассказали, что северный циклон принесет сильные морозы в два региона Казахстана 17 декабря 2024 года.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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