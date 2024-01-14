39 человек спасли из снежного заноса за двое суток в Жетысуской области

Силами регионального ДЧС из снежного заноса на станции Достык и Коктума были эвакуированы 39 человек, из них 15 граждан Беларуси, сообщает Zakon.kz.

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