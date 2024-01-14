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39 человек спасли из снежного заноса за двое суток в Жетысуской области

Силами регионального ДЧС из снежного заноса на станции Достык и Коктума были эвакуированы 39 человек, из них 15 граждан Беларуси, сообщает Zakon.kz.

12 и 13 января из-за плохих погодных условий, нулевой видимости, метели на автодороге республиканского значения "Ушарал – Достык" в снежном плену оказались 49 автомобилей, из них 42 грузовых.

"15 водителей отказались от эвакуации и остались в своих машинах. По их словам, у них имелись недельные запасы ГСМ и продуктов питания", – сообщили в МЧС.

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МЧС просит не пренебрегать сообщениями о штормовом предупреждении и соблюдать необходимые меры предосторожности.

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