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В каких регионах Казахстана построят новые водохранилища

В каких регионах Казахстана построят новые водохранилища Фото: pexels
Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов в СЦК рассказал, в каких регионах Казахстана планируется построить 20 новых водохранилищ, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Нуржан Нуржигитов сообщил, что планируется строительство 20 новых и реконструкции не менее 15 действующих водохранилищ. По его словам, это даст дополнительно к 2027 году около 2 км³ воды.

"На первом этапе Плана действий по реализации Концепции для обеспечения дополнительных объемов воды планируется построить до 2025 года восемь новых водохранилищ с объемом накопления 1,7 км³ в Жамбылской, Кызылординской, Алматинской, Акмолинской и Западно-Казахстанской областях", – сказал министр.

На втором этапе, по его словам, планируется строительство 12 водохранилищ в Актюбинской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской и Карагандинской областях. Кроме того, планируется провести реконструкцию 15 гидротехнических сооружений.        

Ранее стало известно, что Казахстан договорился с Узбекистаном о двукратном увеличении притока воды в Шардаринское водохранилище.

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