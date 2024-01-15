На казахстанских пенсионеров оформляют кредиты

В Казахстане некоторые фирмы продавали и установили фильтры для очистки воды по цене в несколько раз выше рыночной, сообщает Zakon.kz.

Жители Акмолинской области сообщили, фильтры не соответствовали своим свойствам. Также они отметили, что фильтры воды оформлялась представителями фирм в кредит через мобильные приложения. Они обратились в Департамент торговли и защиты прав потребителей.

"Заявители – одиноко проживающие пенсионеры и пожилые люди. Они соглашались на установку фильтров воды, ведь для здоровья полезно. Установленные фильтры воды не соответствовали заявленным требованиям: вода не становилась чище", – рассказали в Департаменте.

Также за помощью обратилась женщина. Она попала в аналогичную ситуацию с установкой фильтра воды, которым она не могла пользоваться.

"Специалисты оказали правовую помощь. В результате кредит аннулирован, фирма вернула деньги в полном объеме в размере 370 000 тенге", – рассказали в ведомстве.

Вместе с тем, отмечается, что статья 15 закона "О защите прав потребителей" устанавливает права потребителя:

соразмерного уменьшения покупной цены, которая выражается в возмещении денежной суммы потребителю ввиду ненадлежащего качества товара. Данное требование потребитель имеет право предъявить продавцу или организации, выполняющей его функции на основании договора;

безвозмездного устранения недостатков товара потребитель вправе предъявить продавцу либо изготовителю после их обнаружения;

возмещения своих расходов на устранение недостатков товара;

замены на товар аналогичной марки (модели, артикула);

замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;

Потребитель вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы.

Таким образом, вышеуказанные требования, потребитель вправе предъявить по месту покупки товара, если иное не предусмотрено договором.

Потребитель имеет право предъявить требования при условии, что они обнаружены в сроки, установленные статьей 17 Закона "О защите прав потребителей".

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