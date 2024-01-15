Без суда и полиции: как быстро получить страховые выплаты при мелких ДТП
Старший инспектор Управления местной полицейской службы Департамента полиции Алматы Аян Бакытов рассказал об условиях, при которых участники ДТП могут применить "Европротокол":
- если в ДТП участвует не более двух авто и оба водителя имеют действующий страховой полис;
- вред причинен вышеназванным участникам ДТП;
- если вина одного из участников ДТП не вызывает разногласий у участников происшествия и фиксируются в декларации;
- отсутствует причинение вреда здоровью кому либо из участников ДТП;
- участники происшествия согласны на размер выплаты в пределах страховой суммы – не более 100 МРП (369 тыс. тенге).
В случае, если хотя бы одно из указанных условий будет отсутствовать или водители не смогут договориться, они все же будут обязаны вызвать сотрудников полиции и оформить ДТП в установленном порядке.
"Однако в первом случае водителям не придется ждать полицию в пробках для оформления мелких ДТП, соответственно, снизиться заторная ситуация на дорогах. Также при ДТП, оформленном в упрощенном порядке, водители не будут привлекаться к административной ответственности", – отметил Аян Бакытов.
Кроме того, сокращаются сроки страховых выплат за счет исключения административных и судебных процедур. Если ранее водители могли ждать от 30 до 90 дней страховые выплаты, то теперь с помощью "Европротокола" весь срок занимает всего лишь пять дней.
Ранее сообщалось о ДТП, которое произошло с участием патрульного автомобиля в Алматы.