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Без суда и полиции: как быстро получить страховые выплаты при мелких ДТП

Без суда и полиции: как быстро получить страховые выплаты при мелких ДТП Фото: freepik
С 1 января 2024 года казахстанцы могут самостоятельно оформить страховой случай при незначительных ДТП в упрощенном порядке через мобильное приложение "Европротокол", сообщает корреспондент Zakon.kz.

Старший инспектор Управления местной полицейской службы Департамента полиции Алматы Аян Бакытов рассказал об условиях, при которых участники ДТП могут применить "Европротокол":

  • если в ДТП участвует не более двух авто и оба водителя имеют действующий страховой полис;
  • вред причинен вышеназванным участникам ДТП;
  • если вина одного из участников ДТП не вызывает разногласий у участников происшествия и фиксируются в декларации;
  • отсутствует причинение вреда здоровью кому либо из участников ДТП;
  • участники происшествия согласны на размер выплаты в пределах страховой суммы – не более 100 МРП (369 тыс. тенге).

В случае, если хотя бы одно из указанных условий будет отсутствовать или водители не смогут договориться, они все же будут обязаны вызвать сотрудников полиции и оформить ДТП в установленном порядке.

"Однако в первом случае водителям не придется ждать полицию в пробках для оформления мелких ДТП, соответственно, снизиться заторная ситуация на дорогах. Также при ДТП, оформленном в упрощенном порядке, водители не будут привлекаться к административной ответственности", – отметил Аян Бакытов.

Кроме того, сокращаются сроки страховых выплат за счет исключения административных и судебных процедур. Если ранее водители могли ждать от 30 до 90 дней страховые выплаты, то теперь с помощью "Европротокола" весь срок занимает всего лишь пять дней.

Ранее сообщалось о ДТП, которое произошло с участием патрульного автомобиля в Алматы. 

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