Казахстанские отцы оказались пассивными

На брифинге в СЦК 15 января председатель РОО "Сенімен Болашақ" Жансая Бердимурат рассказала, что в Казахстане более активные родители – это женщины, а отцы остаются за бортом воспитательного процесса, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Жансая Бердимурат сообщила, что в 2023 году РОО "Сенімен Болашақ" провело социологическое исследование во всех регионах Казахстана. Его результаты позволили составить социологический портрет казахстанских родителей.

"В опросе приняли участие 32 755 человек: 37,3% – отцы, 62,7% – матери. У них 24 613 детей: 48,6% – мальчики, 51,4% – девочки. Возраст детей – от 13 до 17 лет, а среди родителей преобладает категория от 33 до 55 лет. Больше 90% респондентов среди родителей – это женщины, то есть матери. Учитывая, что участие в анкетировании было добровольным, мы можем сказать, что казахстанский активный родитель – это женщина. Отцы остаются за бортом воспитательного процесса". Жансая Бердимурат

Она уточнила, что портрет родителя составляли по трем категориям:

компетенции осознанного родительства;

качество времяпрепровождения с ребенком;

воспитание осознанного ребенка и вовлеченность в его жизнь.

Более 70% опрошенных отметили что не помогают ребенку в выполнении домашнего задания.

"Исследование позволило нам выявить, что социальные сети сегодня являются вспомогательными посредниками в общении между родителями и детьми в условиях высокой загруженности родителей работой и детей – учебой. Кроме того, выявлена необходимость повышения цифровой грамотности и критического мышления как подростков, так и родителей для снижения негативных эффектов социальных сетей". Жансая Бердимурат

По словам председателя РОО "Сенімен Болашақ", это исследование станет ежегодным. Оно даст общее понимание трендов и поля актуальных задач для опережающего реагирования.

В декабре прошлого года депутаты Сената одобрили законопроект "О ратификации факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося процедуры сообщений". Протокол предусматривает обращение с жалобами напрямую в Комитет ООН.