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Программа по работе с домашними агрессорами появится в Астане

Казахстан программа Астана насилие семья профилактика Фото: pexels
На брифинге в СЦК председатель РОО "Сенімен Болашақ" Жансая Бердимурат рассказала, что в столице будет реализован проект "Tatulyq", направленный на профилактическую работу с домашними тиранами, находящимися за бытовое насилие в исправительных учреждениях, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Проект "Tatulyq" будет направлен на реализацию профилактических мероприятий для лиц, содержащихся во временном заключении в исправительных учреждениях в связи с проявлением физической агрессии в семейных отношениях. Он охватит 120 мужчин от 20 до 50 лет.

"Он предусматривает такие задачи, как повышение чувства ответственности мужчин, выявление рисков домашних беспорядков, способствующих насилию, умение управлять эмоциями и решать проблемы, вступая в корректное общение в любом споре". Жансая Бердимурат

Также в Акмолинской области будет реализован проект "Асыл отбасы", направленный на профилактику социального сиротства посредством формирования института "Рухани ана, рухани әке" и механизма оказания моральной, информационной поддержки детей, оставшихся без попечения родителей.

"В Северо-Казахстанской области мы реализуем проект по профориентации, современным методам определения траектории профессиональной реализации и развития. Мы наблюдаем, что организации образования, родители и подростки нуждаются в дополнительной помощи и информации. Мы таким образом реализуем модель эффективного партнерства между гражданским обществом и организациями образования". Жансая Бердимурат

В Кызылординской области объединение реализует проект по подготовке молодых людей к семейной жизни. Проект охватит 100 молодых специалистов, работающих в государственном, квазигосударственном, частном секторах и 100 обучающихся организаций среднего специального образования.

Ранее Жансая Бердимурат приводила данные социологического исследования, согласно которому выяснилось, что большинство отцов в семьях не вовлечены в воспитательный процесс. 

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Оксана Скибан
Астана Казахстан
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