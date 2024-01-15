Теплый декабрь в Казахстане побил рекорд 62-летней давности
Специалисты отмечают, что месяц условно разделился на две волны тепла и одну волну холода.
К примеру, в период 3-6 декабря почти на всей территории Казахстана были обновлены рекорды по максимальным суточным температурам воздуха.
"В таких городах как Атырау (4 декабря – +11,9°С, перекрыт рекорд 2012 года – +10,6°С), Тараз (5 декабря – +19,6°С, перекрыт рекорд 2019 г. – +16,2°С), Шымкент (5 декабря – +20,2°С, перекрыт рекорд 1980 г. – +17,0°С), Астана (6 декабря – +3,1°С, перекрыт рекорд 1961 года – +1,4°С), Павлодар (6 декабря – +4,2°С, перекрыт рекорд 1961 года – +2,2°С), Усть-Каменогорск (6 декабря – +8,5°С, перекрыт рекорд 2019 г. – +7,2°С), и т.д."Пресс-служба РГП "Казгидромет"
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7-18 декабря с притоком холодных воздушных масс и влиянием обширного Сибирского антициклона на территории Казахстана установилась морозная погода. В этот период были обновлены рекорды на ряде станций.
"13 декабря в Туркестанской области на метеостанции Шардара температура воздуха опустилась до -20,0°С (обновлен рекорд 1995 г. -15,1°С), 4 декабря на метеостанции Тараз было -33,9°С (обновлен рекорд 1984 г. -27,5°С)".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
Помимо резких колебаний температурного фона, на территории Казахстана были частыми такие явления как снегопады, метели, штормовой ветер, дожди, гололед, туманы.
В отдельных регионах республики за сутки выпало количество осадков, превышающее месячную норму.
"Например, 26 декабря в Костанайской области на метеостанции Карабалык выпало 18 мм, при норме за месяц 20 мм, 28 декабря в Актюбинской области на метеостанции Нура выпало 19 мм при норме за месяц 15 мм, на метеостанции Иргиз 16 мм, при норме за месяц 14 мм".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
По данным синоптиков, в ближайшие три дня в Казахстан придут морозы до - 33 ℃.